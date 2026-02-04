Зеленский определил первоочередные задачи правительства из-за кризиса в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов и поручил правительству подготовить конкретные данные об объемах дополнительной поддержки общин в наиболее пострадавших регионах.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил глава государства.

Президент поручил правительству усилить помощь регионам без тепла

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Киеве и Киевской области, Харькове и области, а также на Сумщине и Полтавщине. Напряженной остается ситуация и в ряде регионов Центральной Украины, в частности, на Днепропетровщине и Черкасщине.

По данным Министерства энергетики, только в Киеве к восстановительным работам привлечено более 200 ремонтных бригад. Их количество планируется увеличить, чтобы обеспечить ротацию работников, работающих в изнурительном режиме. В нескольких районах столицы без отопления остаются более 1100 многоквартирных домов. Президент подчеркнул, что по каждому из них должны быть определены четкие сроки возобновления теплоснабжения, а людям необходимо гарантировать возможность обогрева и поддержки.

Во время селектора отдельно обсудили вопросы защиты Запорожья от дроновых атак, в частности, поставки дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей. Соответствующие поручения получили командующий Воздушными силами ВСУ и министр обороны Украины.

Также были заслушаны доклады по ситуации и обеспечению общин в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Винницкой, Черновицкой и Житомирской областях.

Президент поручил премьер-министру Украины Юлии Свириенко подготовить к вечеру конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки для общин по всей стране. Также предоставлены отдельные поручения для рассмотрения на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления.