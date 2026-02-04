Зеленський визначив першочергові завдання уряду через кризу в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор щодо надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів і доручив уряду підготувати конкретні дані про обсяги додаткової підтримки громад у найбільш постраждалих регіонах.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив глава держави.

Президент доручив уряду посилити допомогу регіонам без тепла

Найбільш складна ситуація наразі зафіксована в Києві та Київській області, Харкові й області, а також на Сумщині та Полтавщині. Напруженою залишається ситуація і в низці регіонів Центральної України, зокрема на Дніпропетровщині та Черкащині.

За даними Міністерства енергетики, лише в Києві до відновлювальних робіт залучено понад 200 ремонтних бригад. Їхню кількість планують збільшити, щоб забезпечити ротацію працівників, які працюють у виснажливому режимі. У кількох районах столиці без опалення залишаються понад 1100 багатоквартирних будинків. Президент наголосив, що щодо кожного з них мають бути визначені чіткі терміни відновлення теплопостачання, а людям необхідно гарантувати можливості обігріву та підтримки.

Під час селектора окремо обговорили питання захисту Запоріжжя від дронових атак, зокрема постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів. Відповідні доручення отримали командувач Повітряних сил ЗСУ та міністр оборони України.

Також було заслухано доповіді щодо ситуації та забезпечення громад у Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Полтавській, Херсонській, Одеській, Донецькій, Вінницькій, Чернівецькій та Житомирській областях.

Президент доручив прем’єр-міністерці України Юлії Свириенко підготувати до вечора конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки для громад по всій країні. Також надано окремі доручення для розгляду на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.