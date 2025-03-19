Зеленский поддержал прекращение атак на энергетическую инфраструктуру — Вloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение о прекращении ударов по российским энергетическим объектам. По словам лица, осведомленного о ситуации, это решение стало первым шагом в рамках инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетнего конфликта.

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Об этом сообщает Вloomberg.

О разговоре Зеленского и Трампа

Телефонный разговор между Зеленским и Трампом прошел на следующий день после того, как президент России Владимир Путин сообщил Трампу о готовности ограничить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Во время телефонного разговора в среду Владимир Зеленский поддержал предложение Путина и передал это решение Трампу, сообщил человек, знакомый с ситуацией, которая пожелала остаться анонимной, поскольку информация еще не была официально обнародована.

Собеседник также отметил, что обе стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня. Сам Трамп охарактеризовал разговор как "очень хороший" и добавил, что переговоры продвигаются в соответствии с планом.

Отмечается, что предложение Путина о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины поступило после зимней волны ударов, которая уже уменьшилась с наступлением более теплой погоды. В ответ на это Украина нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пытаясь сократить поставки топлива и снизить доходы России.

Напомним, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.

Однако после этого разговора котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) начали падать.