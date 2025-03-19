Зеленський підтримав припинення атак на енергетичну інфраструктуру - Вloomberg

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію про припинення ударів по російських енергетичних об'єктах. За словами особи, обізнаної з ситуацією, це рішення стало першим кроком у рамках ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення трирічного конфлікту.

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Про розмову Зеленського та Трампа

Телефонна розмова між Зеленським і Трампом відбулася наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін повідомив Трампу про готовність обмежити удари по енергетичній інфраструктурі України.

Під час телефонної розмови в середу Володимир Зеленський підтримав пропозицію Путіна та передав це рішення Трампу, повідомила особа, знайома з ситуацією, яка побажала залишитися анонімною, оскільки інформація ще не була офіційно оприлюднена.

Співрозмовник також зазначив, що обидві сторони домовилися працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню. Сам Трамп охарактеризував розмову як "дуже хорошу" та додав, що переговори просуваються відповідно до плану.

Зазначається, що пропозиція Путіна щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру України надійшла після зимової хвилі ударів, яка вже зменшилася з настанням теплішої погоди. У відповідь на це Україна завдала ударів по російських нафтопереробних заводах, намагаючись скоротити постачання палива та зменшити доходи Росії.

Нагадаємо, що Трамп провів телефонну розмву з Путіним 18 березня. Розмова була спрямована на закріплення угоди про припинення бойових дій в Україні, що тривають вже четвертий рік. Було досягнута конкретна домовленість про припинення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

Проте, після цієї розмови котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) почали падати.