Зеленский подписал закон о защите фермеров с оккупированных территорий: что изменится

Президент Владимир Зеленский подписал закон 4340-IX, вводящий запрет на принудительное взыскание долгов с аграриев, лишившихся доступа к своим активам на оккупированных или прифронтовых территориях. Документ также предусматривает облегчение кредитования для пострадавших фермеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно новому закону, на период военного положения и еще в течение года после его завершения не разрешается принудительное взыскание задолженности с предприятий, имущество которых расположено в зонах боевых действий или временно оккупированных районах.

Это касается как кредитов, так и лизинговых обязательств, в частности запрета на изъятие залогового имущества или возврат объектов лизинга.

В пояснительной записке отмечается, что из-за утраты активов и земель аграрии массово оказались в ситуации, когда не могут выполнять финансовые обязательства. Попытки взыскания долгов в условиях войны приводят к банкротству, потере остальных активов и фактическому уничтожению предприятий.

Закон также:

блокирует исполнение решений судов по взысканию задолженности;

позволяет продлить срок действия кредитных и лизинговых договоров на время приостановки выплат;

запрещает наложение арестов, списание средств и взыскание имущества в исполнительном производстве.

Введенные нормы не нуждаются в дополнительных расходах из госбюджета, поскольку не предусматривают финансирование со стороны государства.

Ожидается, что принятый закон поможет сохранить рабочие агропредприятия, временно не имеющие возможности вести деятельность, и защитит их от потери имущества из-за обстоятельств, возникших в результате российской агрессии.

Напомним, в конце марта Верховная Рада приняла в целом законопроект 12148, запрещающий взыскание долгов с фермеров с оккупированных территорий и приостанавливающий принудительное взыскание кредитов. Также было поддержано снижение требований к кредитованию для таких фермеров.