Зеленський підписав закон про захист фермерів з окупованих територій: що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав закон 4340-IX, який запроваджує заборону на примусове стягнення боргів із аграріїв, що втратили доступ до своїх активів на окупованих або прифронтових територіях. Документ також передбачає полегшення умов кредитування для постраждалих фермерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно з новим законом, на період воєнного стану та ще протягом року після його завершення не дозволяється примусове стягнення заборгованості з підприємств, майно яких розташоване в зонах бойових дій або тимчасово окупованих районах.

Це стосується як кредитів, так і лізингових зобов’язань, зокрема — заборони на вилучення заставного майна чи повернення об'єктів лізингу.

У пояснювальній записці наголошується, що через втрату активів і земель аграрії масово опинилися у ситуації, коли не можуть виконувати фінансові зобов’язання. Спроби стягнення боргів в умовах війни призводять до банкрутства, втрати решти активів і фактичного знищення підприємств.

Закон також:

блокує виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості;

дозволяє продовжити строк дії кредитних і лізингових договорів на час призупинення виплат;

забороняє накладення арештів, списання коштів і стягнення майна у виконавчому провадженні.

Запроваджені норми не потребують додаткових видатків з держбюджету, оскільки не передбачають фінансування з боку держави.

Очікується, що ухвалений закон допоможе зберегти робочі агропідприємства, які тимчасово не мають змоги вести діяльність, і захистить їх від втрати майна через обставини, що виникли внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, в кінці березня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 12148, який забороняє стягнення боргів з фермерів з окупованих територій і призупиняє примусове стягнення кредитів. Також було підтримано зниження вимог до кредитування для таких фермерів.