Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Наличный курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,31

48,15

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине устранили препятствия для реализации реформы мелиорации: что изменится для аграриев

орошение, мелиорация, поле
В Украине создано 67 организаций водопользователей. / Freepik

Изменения в законодательство, которые накануне поддержал президент Владимир Зеленский, открывают путь к полноценной реализации реформы управления мелиоративными системами через организации водопользователей (ОВК).

Как пишет Delo.ua, речь идет о законопроекте №13157, который среди прочего регулирует вопрос обложения НДС операций по передаче мелиоративных систем организациям водопользователей.

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 года. Землепользователи смогут эффективно управлять объектами инженерной инфраструктуры, привлекать инвестиции и грантовые ресурсы для их модернизации, внедрять водосберегающие технологии.

Госагентство по мелиорации и рыбному хозяйству информирует, что в течение 2022-2025 годов в рамках реализации реформы управления мелиоративными системами было создано 67 организаций водопользователей в 14 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровно. Из них 56 ОВК функционируют в зоне орошения, 11 – в зоне осушения.

Уже 24 ОВК разработали необходимую документацию для получения в собственность объектов инженерной инфраструктуры, что является важным шагом к независимому управлению. Четыре организации уже успешно получили в собственность объекты мелиоративных систем: "Вода Жизни", "Щедрая земля", "Цветущие Ланы" и "Первая Килийская".

Государственное агентство продолжает активно поддерживать этот процесс, способствуя созданию новых ОВК и передаче им объектов. Эта реформа направлена на повышение эффективности использования мелиоративной инфраструктуры и обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства.

Напомним, в июне сообщалось, что в Украине создана 61 организация водопользователей, объединяющая более 150 агропроизводителей. Больше всего таких организаций в Черкасской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук