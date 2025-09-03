В Украине устранили препятствия для реализации реформы мелиорации: что изменится для аграриев

Изменения в законодательство, которые накануне поддержал президент Владимир Зеленский, открывают путь к полноценной реализации реформы управления мелиоративными системами через организации водопользователей (ОВК).

Как пишет Delo.ua, речь идет о законопроекте №13157, который среди прочего регулирует вопрос обложения НДС операций по передаче мелиоративных систем организациям водопользователей.

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 года. Землепользователи смогут эффективно управлять объектами инженерной инфраструктуры, привлекать инвестиции и грантовые ресурсы для их модернизации, внедрять водосберегающие технологии.

Госагентство по мелиорации и рыбному хозяйству информирует, что в течение 2022-2025 годов в рамках реализации реформы управления мелиоративными системами было создано 67 организаций водопользователей в 14 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровно. Из них 56 ОВК функционируют в зоне орошения, 11 – в зоне осушения.

Уже 24 ОВК разработали необходимую документацию для получения в собственность объектов инженерной инфраструктуры, что является важным шагом к независимому управлению. Четыре организации уже успешно получили в собственность объекты мелиоративных систем: "Вода Жизни", "Щедрая земля", "Цветущие Ланы" и "Первая Килийская".

Государственное агентство продолжает активно поддерживать этот процесс, способствуя созданию новых ОВК и передаче им объектов. Эта реформа направлена на повышение эффективности использования мелиоративной инфраструктуры и обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства.

Напомним, в июне сообщалось, что в Украине создана 61 организация водопользователей, объединяющая более 150 агропроизводителей. Больше всего таких организаций в Черкасской области.