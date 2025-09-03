В Україні усунули перешкоди для реалізації реформи меліорації: що зміниться для аграріїв

Зміни до законодавства, які напередодні підтримав президент Володимир Зеленський, відкривають шлях до повноцінної реалізації реформи управління меліоративними системами через організації водокористувачів (ОВК).

Як пише Delo.ua, йдеться про законопроєкт №13157, який серед іншого врегульовує питання оподаткування ПДВ операцій із передачі меліоративних систем організаціям водокористувачів.

Закон набуде чинності 1 жовтня 2025 року. Землекористувачі зможуть ефективно управляти об’єктами інженерної інфраструктури, залучати інвестиції та грантові ресурси для їх модернізації, впроваджувати водоощадні технології.

Держагентство з меліорації і рибного господарства інформує, що упродовж 2022-2025 років у межах реалізації реформи управління меліоративними системами було створено 67 організацій водокористувачів у 14 областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській. Із них 56 ОВК функціонують у зоні зрошення, 11 – у зоні осушення.

Вже 24 ОВК розробили необхідну документацію для отримання у власність об'єктів інженерної інфраструктури, що є важливим кроком до незалежного управління. Чотири організації вже успішно отримали у власність об'єкти меліоративних систем: "Вода Життя", "Щедра земля", "Квітучі Лани" та "Перша Кілійська".

Державне агентство продовжує активно підтримувати цей процес, сприяючи створенню нових ОВК та передачі їм об'єктів. Ця реформа спрямована на підвищення ефективності використання меліоративної інфраструктури та забезпечення сталого розвитку сільського господарства.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що в Україні створено 61 організацію водокористувачів, що об’єднує понад 150 агровиробників. Найбільше таких організацій на Черкащині.