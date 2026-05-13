Зеленский рассказал, когда заработает пакет помощи на 90 млдр евро от ЕС и на что пойдут средства

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает запуска европейского пакета поддержки на 90 млрд евро уже в начале июня.

Как пишет Delo.ua, об этом глава государства сообщил во время выступления на саммите Бухарестской девятки, передает "Укринформ".

Украина ожидает 90 млрд евро

По словам Зеленского, первый транш финансирования планируют направить на производство критически необходимых для Украины дронов.

Президент подчеркнул, что украинская сторона ожидает запуска программы не позже начала июня.

Ожидается, что программа станет одним из ключевых инструментов поддержки макрофинансовой стабильности Украины и финансирования критической инфраструктуры.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.