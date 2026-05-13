Зеленський розповів, коли запрацює пакет допомоги на 90 млрд євро від ЄС та на що підуть кошти

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує запуск європейського пакета підтримки на 90 млрд євро вже на початку червня. 

Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив під час виступу на саміті Бухарестської девʼятки, передає "Укрінформ".

Україна очікує 90 млрд євро

За словами Зеленського, перший транш фінансування планують спрямувати на виробництво критично необхідних для України дронів.

Президент наголосив, що українська сторона очікує запуску програми не пізніше початку червня.

Очікується, що ця програма стане одним із ключових інструментів підтримки макрофінансової стабільності України та фінансування критичної інфраструктури.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку. 

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Автор:
Ольга Опенько