Зеленский уволил главу КМВА и руководителей Киевской и Николаевской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности начальника Киевской городской военной администрации, а также глав Киевской и Николаевской областных военных администраций.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в соответствующих указах президента.

Увольнение Ткаченко

Зеленский уволил Тимура Ткаченко с должности главы Киевской военной администрации.

Теперь его обязанности будет исполнять Олейник Руслан Юрьевич, до этого он был первым заместителем Ткаченко, о чем указано в другом указе.

Ткаченко возглавлял КМВА с декабря 2024 года. Он заменил на этом посту Сергея Попка.

Ранее Ткаченко инициировал тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении земельных участков в Киеве, которые выделяются под строительство по "серым схемам". Также Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом .

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко публично обращался к президенту и обвинял начальника КМВА Тимура Ткаченко. в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Увольнение руководителей Киевской и Николаевской ОГА

Также уволены Николай Калашник и Виталий Ким с должностей руководителей Киевской и Николаевской областных военных администраций. Исполняющими обязанности назначены: в Киевской области - Руслана Олейника, в Николаевской - Георгия Решетилова.

Отметим, что Виталий Ким теперьстанет министром по делам ветеранов, глава Киевской облгосадминистрации Николай Калашник возглавит Мининфраструктуры.