Зеленський звільнив голову КМВА та очільників Київської і Миколаївської ОВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації а також голів Київської та Миколаївської обласних військових адміністрацій.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповідних указах президента.

Звільнення Ткаченка

Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади голови Київської військової адміністрації.

Тепер його обов'язки виконуватиме Олійник Руслан Юрійович, до цього він був першим заступником Ткаченка, про що вказано в іншому указі.

Ткаченко очолював КМВА з грудня 2024 року. Він замінив на цій посаді Сергія Попка.

Раніше Ткаченко ініціював ретельну перевірку та скасування незаконних реєстраційних дій відносно земельних ділянок у Києві, які виділяються під будівництво за “сірими схемами”. Також Ткаченко ініціював створення робочої групи, яка має контролювати управління столичним бюджетом.

Своєю чергою, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звертався до президента та звинувачував начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Звільнення очільників Київської і Миколаївської ОДА

Також звільнено Миколу Калашника та Віталія Кіма з посад очільників Київської та Миколаївської обласних військових адміністрацій. Виконувачами обов’язків призначено: у Київській області — Руслана Олійника, у Миколаївській — Георгія Решетілова.

Зазначимо, що Віталій Кім тепер стане міністром у справах ветеранів, голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник очолить Мінінфраструктури.