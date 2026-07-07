Зеленский ввел санкции против поставщиков компонентов для российских ракет

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие Совет национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против поставщиков оборудования для заводов российского ВПК, производящих компоненты для ракет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кто попал под ограничение

Отмечается, что санкции касаются компаний, их учредителей и руководителей, производящих высокоточные станки и оборудование для предприятий российского ВПК . Это оборудование является и прямым и промежуточным звеном производства оружия.

Всего в санкционном перечне 30 юридических и 42 физических лица.

Среди тех, против кого применены ограничения, – центр "Буревестник", привлеченный к производству минометных комплексов и самоходных артиллерийских установок "Мальва" калибра 152-мм, а также компания "КАМ-Инжиниринг", являющаяся важным звеном в военном секторе России для финальных испытаний.

Второе решение касается 15 физических и восьми юридических лиц, поддерживающих российскую агрессию, распространяющих кремлевскую пропаганду, коверкающих факты и незаконно осуществляющих деятельность на временно оккупированных территориях Украины.

В этом же списке – бывший украинский нардеп Борислав Береза. В Офисе президента не уточняют причины, по которым он попал в перечень.

"Иметь одновременные санкции от [российского диктатора Владимира] Путина и Зеленского — это бинго! Интересно, а как они это объяснят? Потому что за изобличение коррупции и за критику власти — это будет прямо в яблочко", — отреагировал Береза.

В мае суд Вены обязал Березу удалить сообщения, где тот говорил о якобы незаконных схемах вывоза денег через инкассаторов Сбербанка, задерживаемых в Венгрии.

Под санкции также попал военный блоггер Владимир Романов, поддерживающий войну и оккупацию украинских территорий. Также есть видеодоказательства его участия в боевых действиях, где он производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям Сил обороны Украины. Кроме того, ограничения введены против бывшего военного летчика, воевавшего в Сирии, а ныне пропагандиста Ильи Туманова.

Также санкции применены к бывшей спортсменке по синхронному плаванию Марии Киселевой, которая является депутатом Московской городской думы. Она посещала временно оккупированные территории и публично поддерживает войну России против нашей страны.

Ранее Украина ввела санкции против 10-ти российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.