Зеленський ввів санкції проти постачальників компонентів для російських ракет

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Хто потрапив під обмеження

Зазначається, що санкції стосуються компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського ВПК. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї.

Загалом у санкційному переліку 30 юридичних і 42 фізичні особи.

Серед тих, проти кого застосовані обмеження, – центр «Буревісник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152-мм, а також компанія «КАМ-Інжиніринг», що є важливою ланкою у воєнному секторі Росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

Друге рішення стосується 15 фізичних і восьми юридичних осіб, які підтримують російську агресію, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

У цьому ж списку — колишній український нардеп Борислав Береза. В Офісі президента не уточнюють причин, з яких він потрапив до переліку.

"Мати одночасні санкції від [російського диктатора Володимира] Путіна і Зеленського — це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади — це буде прям в яблучко», — відреагував Береза.

У травні суд Відня зобов’язав Березу видалити дописи, де той говорив про нібито незаконні схеми вивезення грошей через інкасаторів Ощадбанку, яких затримували в Угорщині.

Під санкції також потрапив воєнний блогер Володимир Романов, що підтримує війну та окупацію українських територій. Також є відеодокази його участі в бойових діях, де він робить постріл із протитанкового ракетного комплексу по позиціях Сил оборони України. Крім того, обмеження запроваджені проти колишнього військового льотчика, який воював у Сирії, а зараз пропагандиста Іллі Туманова.

Також санкції застосовані до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи. Вона відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну Росії проти нашої країни.

Раніше Україна ввела санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.