Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине: какое условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней.

Как пишет Dilo, об этом Зеленский заявил в интервью ABC News.

"Если президент Трамп действительно хочет выборов, пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней паузы. Полное прекращение огня, 60 дней — и мы организуем выборы. И, конечно, мы примем любой выбор нашего народа", — сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что это дело украинского народа, когда выбирать того или иного лидера.

"У нас война, и провести выборы действительно сложно. Не только из-за безопасности, но и потому, что это против нашей Конституции. Главное — иметь для этого инфраструктуру безопасности, чтобы дать возможность людям проголосовать", — говорит Зеленский.

Он добавил, что уже обсуждал с командой Трампа возможность проведения выборов при прекращении огня.

Зеленский также заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если оно будет взаимным и что он уже неоднократно предлагал этот шаг Трампу и его команде.

"Не атакуйте нас. Не убивайте наших детей. Мы прекратим атаковать ваш дизель и нефтеперерабатывающие заводы. Думаю, это справедливое соглашение", - сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украине " пора избрать нового президента ", и предложил сменить Владимира Зеленского на лидера, который, по его словам, сможет договориться о завершении войны.

Заявление прозвучало на фоне обострения спора между Вашингтоном и Киевом из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и договоренности США с РФ по поставкам дизельного горючего.