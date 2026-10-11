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Зеленський заявив, що готовий провести вибори в Україні: яка умова

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна проведе вибори, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Як пише Dilo, про це Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News.

"Якщо президент Трамп дійсно хоче виборів, будь ласка, передайте Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів паузи. Повне припинення вогню, 60 днів — і ми організуємо вибори. І звісно, ми приймемо, будь-який вибір нашого народу", — сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що це справа українського народу — коли обирати того чи іншого лідера.

"У нас війна, і провести вибори справді складно. Не тільки через безпеку, а й тому, що це проти нашої Конституції. Головне — мати для цього безпекову інфраструктуру, щоб дати можливість людям проголосувати", — каже Зеленський.

Він додав, що вже обговорював із командою Трампа можливість проведення виборів за умови припинення вогню.

Зеленський також заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я, якщо воно буде взаємним, і що він уже неодноразово пропонував цей крок Трампу і його команді.

"Не атакуйте нас. Не вбивайте наших дітей. Ми припинимо атакувати ваш дизель і нафтопереробні заводи. Думаю, це справедлива угода", — сказав він.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україні "час обрати нового президента", і запропонував змінити Володимира Зеленського на лідера, який, за його словами, зможе домовитися про завершення війни.

Заява пролунала на тлі загострення суперечки між Вашингтоном і Києвом через українські удари по російських нафтопереробних заводах та домовленості США з РФ щодо постачання дизельного пального.

Автор:
Світлана Манько

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