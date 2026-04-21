Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленые районы Киева: ЛУН исследовал, где в столице больше всего парков и деревьев

Зеленые насаждения неравномерно расположены по разным районам Киева. / Wikipedia

Святошинский и Соломенский район оказались наиболее зелеными районами столицы, в то же время Деснянский район имеет только треть деревьев и парковых полос.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

ЛУН исследует не только параметры жилья, но и окружающую среду. Следовательно, стартует с рейтингом, посвященным разным критериям районов Киева. Первый из нихозеленение.

Инициатива является частью масштабного проекта ЛУН, где команда анализирует и упорядочивает данные о районах, чтобы показать, как живет в разных частях города.

Согласно результатам исследования наиболее зелеными оказались Святошинский и Соломенский районы. Парки, скверы, газоны и участки с самостоятельной растительностью занимают 51% территории. Более половины территории зеленых насаждений в этих районах значительно улучшает качество жизни их жителей.

Следующими в рейтинге расположены Голосеевский район, ассоциирующийся с парками и лесамион имеет 48% зеленой территории, а также Подольский47% парков и зеленых насаждений, которые равномерно расположены по всему району.

Несколько меньше зелени в Шевченковском (42%) и Печерском (40%) районах. Центральное расположение и плотная застройка не помешали этим районам иметь часть парков и растений.

Значительно менее зеленыеДнепровский (37%), Оболонский и Дарницкий (по 33%). Зеленых насаждений в этих районах гораздо меньше, чем застройки.

В нижней части рейтингаДеснянский район, где зеленые насаждения занимают всего 32%.

Очевидная разница между районами оказывает большое влияние не только на визуальную среду, но и возможность воспользоваться базовыми вещами: прогулка возле дома, времяпрепровождение на свежем воздухе, близость доступа к природе без необходимости далеко ехать.

"Мы привыкли выбирать квартиру по метражу, цене или ремонту. Но жизнь в городе не заканчивается за дверью квартиры. Важно, какой район вокругесть ли парки, школы, инфраструктура, насколько он удобен в повседневной жизни",комментирует руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко.

В Луне говорят, что такой рейтинг является реакцией на смену запроса потребителей, особенно после начала полномасштабной войны.

"Сегодня многие люди сменяют место жительства и оказываются в новых городах или районах, о которых ничего не знают. Мы хотим дать инструмент, который поможет быстро понять районне только по ценам на жилье, но и по тому, как там жить",добавляет Анна Денисенко.

Аналитики ЛУН планируют рейтинги и по другим критериям городской среды: инфраструктура, школа, безбарьерность, безопасность, качество застройки. Также в перспективе выходить за пределы Киева и исследовать другие регионы.

Автор:
Ярослава Тюпка