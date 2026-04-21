Зеленые районы Киева: ЛУН исследовал, где в столице больше всего парков и деревьев

Святошинский и Соломенский район оказались наиболее зелеными районами столицы, в то же время Деснянский район имеет только треть деревьев и парковых полос.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на ЛУН.

ЛУН исследует не только параметры жилья, но и окружающую среду. Следовательно, стартует с рейтингом, посвященным разным критериям районов Киева. Первый из них – озеленение.

Инициатива является частью масштабного проекта ЛУН, где команда анализирует и упорядочивает данные о районах, чтобы показать, как живет в разных частях города.

Согласно результатам исследования наиболее зелеными оказались Святошинский и Соломенский районы. Парки, скверы, газоны и участки с самостоятельной растительностью занимают 51% территории. Более половины территории зеленых насаждений в этих районах значительно улучшает качество жизни их жителей.

Следующими в рейтинге расположены Голосеевский район, ассоциирующийся с парками и лесами – он имеет 48% зеленой территории, а также Подольский – 47% парков и зеленых насаждений, которые равномерно расположены по всему району.

Несколько меньше зелени в Шевченковском (42%) и Печерском (40%) районах. Центральное расположение и плотная застройка не помешали этим районам иметь часть парков и растений.

Значительно менее зеленые – Днепровский (37%), Оболонский и Дарницкий (по 33%). Зеленых насаждений в этих районах гораздо меньше, чем застройки.

В нижней части рейтинга – Деснянский район, где зеленые насаждения занимают всего 32%.

Очевидная разница между районами оказывает большое влияние не только на визуальную среду, но и возможность воспользоваться базовыми вещами: прогулка возле дома, времяпрепровождение на свежем воздухе, близость доступа к природе без необходимости далеко ехать.

"Мы привыкли выбирать квартиру по метражу, цене или ремонту. Но жизнь в городе не заканчивается за дверью квартиры. Важно, какой район вокруг – есть ли парки, школы, инфраструктура, насколько он удобен в повседневной жизни", – комментирует руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко.

В Луне говорят, что такой рейтинг является реакцией на смену запроса потребителей, особенно после начала полномасштабной войны.

"Сегодня многие люди сменяют место жительства и оказываются в новых городах или районах, о которых ничего не знают. Мы хотим дать инструмент, который поможет быстро понять район – не только по ценам на жилье, но и по тому, как там жить", – добавляет Анна Денисенко.

Аналитики ЛУН планируют рейтинги и по другим критериям городской среды: инфраструктура, школа, безбарьерность, безопасность, качество застройки. Также в перспективе выходить за пределы Киева и исследовать другие регионы.

