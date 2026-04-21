Зелені райони Києва: ЛУН дослідив, де у столиці найбільше парків та дерев

Святошинський та Солом'янський район виявились найбільш зеленими районами столиці, водночас Деснянський район має лише третину дерев та паркових смуг.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на ЛУН.

ЛУН досліджує не лише параметри житла, а й середовища навколо нього. Відтак стартує з рейтингом, присвяченим різним критеріям районів Києва. Перший із них – озеленення.

Ініціатива є частиною масштабного проєкту ЛУН, де команда аналізує та впорядковує дані про райони, аби показати, як насправді живеться в різних частинах міста.

Згідно з результатами дослідження, найбільш зеленими виявились Святошинський та Солом’янський райони. Парки, сквери, газони та ділянки з самостійною рослинністю займають 51% території. Понад половина території зелених насаджень в цих районах значно покращує якість життя їх мешканців.

Наступними у рейтингу є Голосіївський район, що асоціюється з парками та лісам – він має 48% зеленої території, а також Подільський – 47% парків та зелених насаджень, що рівномірно розташовані по всьому району.

Трохи менше зелені у Шевченківському (42%) і Печерському (40%) районах. Центральне розташування та щільна забудова не завадили цим районам мати певну частину парків та рослин.

Значно менш зелені – Дніпровський (37%), Оболонський і Дарницький (по 33%). Зелених насаджень у цих районах значно менше, ніж забудови.

В нижній частині рейтингу – Деснянський район, де зелені насадження займають лише 32%.

Очевидна різниця між районами дуже впливає не лише на візуальне середовище, а й можливість скористатись базовими речами: прогулянка біля дому, проведення часу на свіжому повітрі, близькість доступу до природи без необхідності далеко їхати.

“Ми звикли обирати квартиру за метражем, ціною чи ремонтом. Але життя в місті не закінчується за дверима квартири. Важливо, який район навколо – чи є парки, школи, інфраструктура, наскільки він зручний у повсякденному житті”, – коментує Анна Денисенко, керівниця напрямку соціальної відповідальності ЛУН.

У ЛУН говорять, що такий рейтинг є реакцією на зміну запиту споживачів, особливо після початку повномасштабної війни.

“Сьогодні багато людей змінюють місце проживання і опиняються в нових містах або районах, про які нічого не знають. Ми хочемо дати інструмент, який допоможе швидко зрозуміти район – не тільки по цінах на житло, а й по тому, як там жити”, – додає Анна Денисенко.

Аналітики ЛУН планують рейтинги і за іншими критеріями міського середовища: інфраструктура, школи, безбар’єрність, безпека, якість забудови. Також у перспективі – виходити за межі Києва й дослідити інші регіони.

