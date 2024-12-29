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"Земельный банк" привлек еще 45,5 млн грн от торгов на Prozorro.

"Земельный банк" привлек еще 45,5 млн грн от торгов на Prozorro.
Иллюстрация: freepik

"Земельный банк" успешно завершил последнюю неделю торгов в 2024 году, привлекая 45,5 млн гривен (плюс 9,1 млн грн НДС) от субаренды государственных сельскохозяйственных земель. Общий потенциальный экономический эффект вместе с НДС может составить 54,6 млн. гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе "Земельного банка".

В течение недели в системе Prozorro.Продажи состоялось 27 онлайн-аукционов, где были представлены земельные участки в Запорожье, Киевщине, Ивано-Франковщине, Закарпатье, Житомирщине, Днепропетровщине и впервые в Полтавской области. Общая площадь выставленных земель составила 1814,8 га.

Главные результаты торгов

Общая сумма аукционов составила 45,5 миллионов гривен, с учетом НДС это составляет 54,6 миллионов гривен. Общая площадь выставляемых на аукционы земельных участков составила 1814,8 гектаров.

Средняя стоимость субаренды одного гектара составила 25069 гривен. Цена земли на аукционах повысилась в среднем в 7,2 раза от первоначальной стоимости. Всего участники подали 173 предложения.

Самым большим и дорогим лотом недели стал земельный участок в Полтавской области площадью 345,5 га. В борьбе за нее приняли участие 10 участников, повысив начальную ставку в 8,3 раза до более 10 млн грн. Цена на гектар составила 25 тысяч грн.

Отметим, что в этом году 68% победителей онлайн-аукционов "Земельного банка" были малые и средние агропредприятия, имеющие штат до 60 работников.

Автор:
Татьяна Гойденко