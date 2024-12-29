"Земельний банк" залучив ще 45,5 млн грн від торгів на Prozorro.Продажі

"Земельний банк" успішно завершив останній тиждень торгів у 2024 році, залучивши 45,5 млн гривень (плюс 9,1 млн грн ПДВ) від суборенди державних сільськогосподарських земель. Загальний потенційний економічний ефект разом із ПДВ може скласти 54,6 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі "Земельного банку".

Протягом тижня в системі Prozorro.Продажі відбулося 27 онлайн-аукціонів, де були представлені земельні ділянки на Запоріжжі, Київщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Житомирщині, Дніпропетровщині та вперше у Полтавській області. Загальна площа виставлених земель склала 1814,8 га.

Головні результати торгів

Загальна сума аукціонів склала 45,5 мільйона гривень, з урахуванням ПДВ це становить 54,6 мільйона гривень. Загальна площа земельних ділянок, що виставлялися на аукціони, склала 1814,8 гектарів.

Середня вартість суборенди одного гектара становила 25 069 гривень. Ціна землі на аукціонах підвищилася в середньому в 7,2 рази від початкової вартості. Усього учасники подали 173 пропозиції.

Найбільшим і найдорожчим лотом тижня стала земельна ділянка на Полтавщині площею 345,5 га. У боротьбі за неї взяли участь 10 учасників, підвищивши початкову ставку у 8,3 разів до понад 10 млн грн. Ціна за гектар становила 25 тисяч грн.

Зазначимо, що цього року 68% переможців онлайн-аукціонів "Земельного банку" — були малі та середні агропідприємства, які мають штат до 60 працівників.