"Земельный банк" провел семь аукционов: самый дорогой лот — земельный участок в Николаевской области

Сегодня на торгах, организованных ООО "Государственный земельный банк", было представлено семь земельных участков в Житомирской и Николаевской областях. Общая площадь лотов – 636,54 гектаров. Результат аукционов за 21 февраля — 8,2 млн грн (+1,6 млн грн. НДС).

Об этом сообщила ила пресс-служба банка.

В ходе торгов было получено 27 предложений от участников. Начальная суммарная стоимость субаренды земельных участков составила 1,7 млн грн, которая в ходе торгов выросла в 4,7 раза. А средняя стоимость одного гектара составила 12 951 тыс. грн. Ожидаемый экономический эффект с учетом 20% НДС – 9,8 млн. грн.

Самый дорогой м лот ом аукциона 21 февраля был земельный участок площадью 98,94 га в Николаевской области. За него соперничали трое участников. В ходе торгов первоначальная стоимость участка выросла в 6,5 раза. А победная ставка составила 2,1 млн грн. Стоимость одного гектара этого участка – 21 730 тыс. грн.

Что такое "Земельный банк"?

"Земельный банк" – это прозрачный рынок аренды государственных земель сельского хозяйственного назначения, находящихся в пользовании государственных сельскохозяйственных предприятий.

Этот новый инвестиционный продукт дает возможность каждому украинцу начать собственное дело, арендовав земельный участок через онлайн-аукцион на "Prozorro.Продажи ", что предотвращает коррупцию и убирает любые теневые схемы.

Напомним, 19 февраля на аукционах были проданы права субаренды на 9 земельных участков в Житомирской и Киевской областях общей площадью 299 гектаров. Средняя стоимость одного гектара по итогам торгов составила 21052 грн.