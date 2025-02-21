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"Земельний банк" провів сім аукціонів: найдорожчий лот — земельна ділянка на Миколаївщині

земля, трактор
Найдорожчий лот дня – ділянка у Миколаївській області. Ілюстративне фото: pixabay

Сьогодні на торгах, організованих ТОВ “Державний земельний банк” було представлено сім земельних ділянок у Житомирській та Миколаївській областях. Загальна площа лотів – 636,54 гектарів. Результат аукціонів за 21 лютого — 8,2 млн грн (+1,6 млн грн ПДВ).

Про це повідомила пресслужба банку.

Під час торгів було отримано 27 пропозицій від учасників. Початкова сумарна вартість суборенди земельних ділянок становила 1,7 млн грн, яка в ході торгів зросла у 4,7 рази. А середня вартість одного гектару склала 12 951 тис грн. Очікуваний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ – 9,8 млн грн.

Найдорожчим лотом аукціону 21 лютого була земельна ділянка площею 98,94 га на Миколаївщині. За нього змагалися троє учасників. У ході торгів початкова вартість ділянки зросла у 6,5 рази. А переможна ставка склала 2,1 млн грн. Вартість одного гектара цієї ділянки – 21730 тис грн.

Фото 2 — "Земельний банк" провів сім аукціонів: найдорожчий лот — земельна ділянка на Миколаївщині

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних с/г підприємств.

Цей новий інвестиційний продукт надає можливість кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі", що унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, 19 лютого на аукціонах було продано права суборенди на 9 земельних ділянок у Житомирській та Київській областях загальною площею 299 гектарів. Середня вартість одного гектара за підсумками торгів склала 21 052 грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук