Жена бывшего министра Чернышева не смогла поделить имущество супругов через суд

суд
Суд оставил без движения исковое заявление супруга Чернышева о разделе имущества супругов / Depositphotos

Печерский районный суд города Киева оставил без движения исковое заявление супруга бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева Светланы о разделе имущества супругов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на постановление,   которая обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.

Светлана Чернышева просила выделить ей в собственность одну из квартир в Киеве, а мужчине оставить другую квартиру в Никополе и автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.

Кроме того, супруга бывшего министра и фигуранта уголовного дела о коррупции просила признать за ней право собственности на денежные средства, которые находятся на 21 банковском счете и на ценные бумаги в количестве 4 812 штук общей номинальной стоимостью 4 812 000 грн.

Но по результатам рассмотрения дела суд в конце 2025 года решил оставить исковое заявление без движения.

Согласно декларации   Чернышева за 2024 год, бывший вице-премьер владеет квартирой (208,7 кв. м) в Киеве, жена владеет квартирой (45,9 кв. м) в Никополе Днепропетровской области, тремя квартирами (42, 41,9 и 47,1 кв. м) в Киеве, а также жилой дом (93) Cruiser 2020 года выпуска.

Напомним, Светлана Чернышева 21 октября 2025 года подала в Печерский райсуд иск о разделе имущества супругов.

В чем еще подозревают Чернышева

14 ноября НАБУ и САП вручили Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для эксминистра национального единства Алексея Чернышева — содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Чернышеву инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышев отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", хотя и признал, что голос похож на него. Об этом он заявил перед началом заседания 17 ноября.

1 декабря   Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда   не отменила меру пресечения, избранную бывшему вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышеву, подозреваемому в деле хищения в "Энергоатоме". ВАКС покинул меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.   Подозреваемому только позволил и   вернуть паспорт. Загранпаспорт должен остаться под арестом государства.