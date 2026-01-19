Дружина колишнього міністра Чернишова не змогла поділити майно подружжя через суд

Печерський районний суд міста Києва залишив без руху позовну заяву дружина колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова Світлани про поділ майна подружжя.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на ухвалу, яка оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що Світлана Чернишова просила виділити їй у власність одну з квартир у Києві, а чоловіку залишити іншу квартиру в Нікополі та автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200.

Крім іншого, дружина колишнього міністра та фігуранта кримінальної справи про корупцію просила визнати за нею право власності на грошові кошти, які знаходяться на 21 банківському рахунку та на цінні папери в кількості 4 812 штук загальною номінальною вартістю 4 812 000 грн.

Але за результатам розгляду справи, суд у кінці 2025 року вирішив залишити позовну заяву без руху.

Згідно з декларацією Чернишова за 2024 рік, колишній віцепрем'єр володіє квартирою (208,7 кв. м) у Києві, дружина володіє квартирою (45,9 кв. м) у Нікополі Дніпропетровської області, трьома квартирами (42, 41,9 і 47,1 кв. м) у Києві, а також житловий будинок (939,1 кв. м) у Київській області і автомобілем Toyota Land Cruiser 2020 року випуску.

Нагадаємо, Світлана Чернишова 21 жовтня 2025 року подала до Печерського райсуду позов про поділ майна подружжя.

У чому ще підозрюють Чернишова

14 листопада НАБУ та САП вручили Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.

1 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не скасувала запобіжний захід, обраний колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, який є підозрюваним у справі розкрадання в "Енергоатомі". ВАКС залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень. Підозрюваному лише дозволили повернути український паспорт. Закордонний паспорт має залишитись під арештом держави.



