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Женщины из восьми областей могут получить до 270 тыс. грн на собственное дело

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Женщины из восьми областей могут получить до 270 тыс. грн на собственное дело

Женщины, которые развивают или планируют запустить бизнес в сельском хозяйстве и связанных областях, могут получить до 270 тыс. грн на развитие дела. В рамках новой программы "Начало 2" 39 участниц получат по 100 тыс. грн, а победительница финального конкурса – 270 тыс. грн.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минцифры.

Общий бюджет финансовой поддержки составляет около 4,2 млн. грн. Подать заявку можно до 8 ноября 2026 года.

Программа ориентирована на женщины из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей. Присоединиться могут внутренне перемещенные женщины из Донецкой области, которые сейчас живут в других регионах.

Участницы должны вести или планировать создать бизнес в сфере сельского хозяйства или связанных направлениях.

Сначала все кандидатки пройдут онлайн-обучение по цифровизации бизнеса, выходу на европейский рынок, инклюзивности и энергоэффективности. После этого для углубленной программы отберут 200 участников.

Они будут работать над развитием своих проектов вместе со специалистами и наставниками, получат персонализированные дорожные карты цифрового развития и пройдут девять практических учебных блоков.

Углубленная программа будет проходить в центрах "Дия.Бизнес" в Днепре, Киеве, Кременчуге, Кривом Роге, Одессе и Харькове. Для тех, кто не может посещать занятия лично, предусмотрен онлайн-формат.

Финальный питчинг намечен на март 2027 года. После него 39 участников получат бизнес-ваучеры по 100 тыс. грн. Десять лучших проектов выйдут в Grand Pitch Day, где определят победительницу с финансированием в 270 тыс. грн.

Средства можно потратить, в частности, на оборудование, упаковку, сертификацию продукции, регистрацию торговой марки, повышение энергоэффективности и другие необходимые для развития бизнеса товары и услуги.

Напомним, в апреле для женщин в агропродовольственном секторе также открыли программу поддержки с грантами до €10 тыс. Участницы получали менторское сопровождение, обучение и финансирование для развития бизнес-проектов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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