Жінки з восьми областей можуть отримати до 270 тис. грн на власну справу

Жінки, які розвивають або планують запустити бізнес у сільському господарстві та пов'язаних сферах, можуть отримати до 270 тис. грн на розвиток справи. У межах нової програми "Початок 2" 39 учасниць отримають по 100 тис. грн, а переможниця фінального конкурсу – 270 тис. грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінцифри.

Загальний бюджет фінансової підтримки становить близько 4,2 млн грн. Подати заявку можна до 8 листопада 2026 року.

Програма орієнтована на жінок із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської та Харківської областей. Долучитися також можуть внутрішньо переміщені жінки з Донецької області, які зараз живуть в інших регіонах.

Учасниці мають уже вести або планувати створити бізнес у сфері сільського господарства чи пов'язаних напрямках.

Спочатку всі кандидатки пройдуть онлайн-навчання з цифровізації бізнесу, виходу на європейський ринок, інклюзивності та енергоефективності. Після цього для поглибленої програми відберуть 200 учасниць.

Вони працюватимуть над розвитком власних проєктів разом із фахівцями та наставниками, отримають персоналізовані дорожні карти цифрового розвитку та пройдуть дев'ять практичних навчальних блоків.

Поглиблена програма проходитиме у центрах "Дія.Бізнес" у Дніпрі, Києві, Кременчуці, Кривому Розі, Одесі та Харкові. Для тих, хто не може відвідувати заняття особисто, передбачено онлайн-формат.

Фінальний пітчинг запланований на березень 2027 року. Після нього 39 учасниць отримають бізнес-ваучери по 100 тис. грн. Десять найкращих проєктів вийдуть до Grand Pitch Day, де визначать переможницю з фінансуванням у 270 тис. грн.

Кошти можна буде витратити, зокрема, на обладнання, пакування, сертифікацію продукції, реєстрацію торговельної марки, підвищення енергоефективності та інші необхідні для розвитку бізнесу товари й послуги.

Нагадаємо, у квітні для жінок в агропродовольчому секторі також відкрили програму підтримки з грантами до €10 тис. Учасниці отримували менторський супровід, навчання та фінансування для розвитку бізнес-проєктів.