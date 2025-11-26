- Категория
"Зимняя поддержка": более 280 тысяч семей прифронтовых регионов получили компенсацию на оплату света
В Украине более 280 тысяч семей уже получили целевую компенсацию на оплату электроэнергии в рамках правительственной программы “Зимняя поддержка”.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.
Она подчеркнула, что эта помощь предназначена для жителей прифронтовых регионов.
Цель программы – помочь семьям легче пройти холодный период и обеспечить их базовые потребности.
Условия и механизм начисления
Государственная помощь компенсирует часть потребленной электроэнергии на следующих условиях:
- Компенсируется 100 кВт·ч. электроэнергии на одного человека каждый месяц.
- Существует ограничение: не более 300 кВт·ч. на семью в целом.
Программа "Зимняя поддержка" стартовала 1 октября. Начисление компенсации производится автоматически ежемесячно в течение всего холодного периода.
Дополнительная выплата поступает вместе с ежемесячной субсидией или льготой по оплате жилищно-коммунальных услуг.
"Зимняя поддержка"
Напомним, более 10 миллионов украинцев подали заявку в рамках программы "Зимняя поддержка", предусматривающей выплату всем гражданам 1000 гривен. Уже стартовали первые выплаты по заявкам, поданным с 15 ноября.
Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.