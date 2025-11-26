"Зимова підтримка": понад 280 тисяч родин прифронтових регіонів отримали компенсацію на оплату світла

В Україні понад 280 тисяч родин уже отримали цільову компенсацію на оплату електроенергії в рамках урядової програми “Зимова підтримка”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона наголосила, що ця допомога призначена для мешканців прифронтових регіонів.

Мета програми — допомогти родинам легше пройти холодний період та забезпечити їхні базові потреби.

Умови та механізм нарахування

Державна допомога компенсує частину спожитої електроенергії на таких умовах:

Компенсується 100 кВт·год. електроенергії на одну людину щомісяця.

на одну людину щомісяця. Існує обмеження: не більше 300 кВт·год. на сім’ю загалом.

Програма "Зимова підтримка" стартувала 1 жовтня. Нарахування компенсації відбувається автоматично щомісяця протягом усього холодного періоду.

Додаткова виплата надходить разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.

"Зимова підтримка"

Нагадаємо, понад 10 мільйонів українців подали заявку у межах програми "Зимова підтримка", яка передбачає виплату всім громадянам 1000 гривень. Вже стартували перші виплати за заявками, поданими з 15 листопада.

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.