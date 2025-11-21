Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Зимняя поддержка". В Украине стартует прием заявок на выплату 6500 грн: кто может получить деньги

гривны
В Украине стартует прием заявок в рассрочку 6500 грн в рамках "Зимней поддержки" / Depositphotos

В пятницу, 21 ноября, в Украине стартует прием заявок на выплату 6500 грн в рамках "Зимней поддержки" для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто может получить выплату?

Получить могут выплату:

  • дети на попечении или попечительстве;
  • дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
  • люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;
  • дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;
  • дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
  • одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Фото 2 — "Зимняя поддержка". В Украине стартует прием заявок на выплату 6500 грн: кто может получить деньги

Как получить помощь?

Получить помощь можно двумя способами – онлайн через приложение "Действие" или оффлайн в отделении Пенсионного фонда.

"Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины. Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на Дія.Карту", - уточнила Свириденко.

Фото 3 — "Зимняя поддержка". В Украине стартует прием заявок на выплату 6500 грн: кто может получить деньги

На что можно потратить деньги?

Средства могут быть расходованы в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

Напомним, в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", которая стартовала 15 ноября, за три дня украинцы подали уже больше   5 миллионов заявок  на выплату 1000 грн.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько