"Зимняя поддержка". В Украине стартует прием заявок на выплату 6500 грн: кто может получить деньги
В пятницу, 21 ноября, в Украине стартует прием заявок на выплату 6500 грн в рамках "Зимней поддержки" для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кто может получить выплату?
Получить могут выплату:
- дети на попечении или попечительстве;
- дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
- люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;
- дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;
- дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
Как получить помощь?
Получить помощь можно двумя способами – онлайн через приложение "Действие" или оффлайн в отделении Пенсионного фонда.
"Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины. Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на Дія.Карту", - уточнила Свириденко.
На что можно потратить деньги?
Средства могут быть расходованы в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.
Напомним, в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", которая стартовала 15 ноября, за три дня украинцы подали уже больше 5 миллионов заявок на выплату 1000 грн.
Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.