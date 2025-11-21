"Зимняя поддержка". В Украине стартует прием заявок на выплату 6500 грн: кто может получить деньги

В пятницу, 21 ноября, в Украине стартует прием заявок на выплату 6500 грн в рамках "Зимней поддержки" для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Кто может получить выплату?

Получить могут выплату:

дети на попечении или попечительстве;

дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;

дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Как получить помощь?

Получить помощь можно двумя способами – онлайн через приложение "Действие" или оффлайн в отделении Пенсионного фонда.

"Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины. Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на Дія.Карту", - уточнила Свириденко.

На что можно потратить деньги?

Средства могут быть расходованы в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

Напомним, в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", которая стартовала 15 ноября, за три дня украинцы подали уже больше 5 миллионов заявок на выплату 1000 грн.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.