Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Готівковий курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Зимова підтримка". В Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн: хто може отримати гроші

гривні
В Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн в рамках "Зимової підтримки" / Depositphotos

У п’ятницю, 21 листопада, в Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Хто може отримати виплату? 

Отримати можуть виплату:

  • діти під опікою чи піклуванням;
  • діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
  • люди з інвалідністю I групи серед внутрішньопереміщених осіб;
  • діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання; 
  • діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
  • одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Фото 2 — "Зимова підтримка". В Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн: хто може отримати гроші

Як отримати допомогу? 

Отримати допомогу можна у два способи – онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

"Нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку", - уточнила Свириденко.

Фото 3 — "Зимова підтримка". В Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн: хто може отримати гроші

На що можна витратити кошти? 

Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, у межах державної програми “Зимова підтримка”, яка стартувала 15 листопада, за три дні українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на виплату 1000 грн.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млнукраїнців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько