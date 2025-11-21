- Категорія
"Зимова підтримка". В Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн: хто може отримати гроші
У п’ятницю, 21 листопада, в Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Хто може отримати виплату?
Отримати можуть виплату:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньопереміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Як отримати допомогу?
Отримати допомогу можна у два способи – онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.
"Нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку", - уточнила Свириденко.
На що можна витратити кошти?
Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.
Нагадаємо, у межах державної програми “Зимова підтримка”, яка стартувала 15 листопада, за три дні українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на виплату 1000 грн.
Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млнукраїнців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.