"Зимова підтримка". В Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн: хто може отримати гроші

У п’ятницю, 21 листопада, в Україні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн в рамках "Зимової підтримки" для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Хто може отримати виплату?

Отримати можуть виплату:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед внутрішньопереміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Як отримати допомогу?

Отримати допомогу можна у два способи – онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

"Нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку", - уточнила Свириденко.

На що можна витратити кошти?

Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Нагадаємо, у межах державної програми “Зимова підтримка”, яка стартувала 15 листопада, за три дні українці подали вже понад 5 мільйонів заявок на виплату 1000 грн.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млнукраїнців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.