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Трассу возле Житомира расширят до четырех полос: как идет реконструкция

дорогая
На Северном обходе Житомира начали новый этап реконструкции дороги

На Северном обходе Житомира приступили к устройству верхнего слоя цементобетонного покрытия. Работы продолжаются в рамках реконструкции 22-километрового участка трассы М-06 Киев — Чоп, который будет расширен с двух до четырех полос.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Северный обход Житомира изменится

В настоящее время работы продолжаются на третьей очереди строительства. Каждый день планируют устраивать около 300 погонных метров дорожного покрытия. Параллельно подрядчики демонтируют старые конструкции и обустраивают новые слои основания дорожной одежды.

Проект предусматривает комплексную реконструкцию участка дороги. В частности, планируется обновить дорожное покрытие и искусственные сооружения, реконструировать левый проезд, перенести или обновить сети связи, газо- и электроснабжения, осушительные системы и другие инфраструктурные элементы.

После завершения работ 22-километровый участок М-06 будет расширен с двух до четырех полос движения. Также проект предусматривает устройство шумоизоляции, систем водоотвода, тротуаров и автобусных остановок.

Северный обход Житомира является частью международной трассы М-06 Киев — Чоп и остается самым узким участком этой магистрали.

Работы по реконструкции обхода возобновили в мае 2026 года после продолжавшейся с 2020-го паузы. После завершения проекта основной транзитный поток должен проходить вне Житомира, что позволит снизить нагрузку на городские дороги.

Фото 2 — Трассу возле Житомира расширят до четырех полос: как идет реконструкция
Фото 3 — Трассу возле Житомира расширят до четырех полос: как идет реконструкция
Фото 4 — Трассу возле Житомира расширят до четырех полос: как идет реконструкция
Фото 5 — Трассу возле Житомира расширят до четырех полос: как идет реконструкция
Фото 6 — Трассу возле Житомира расширят до четырех полос: как идет реконструкция
Фото 7 — Трассу возле Житомира расширят до четырех полос: как идет реконструкция
Фото 8 — Трассу возле Житомира расширят до четырех полос: как идет реконструкция

Напомним, на Днепропетровщине строят почти 30-километровый участок автодороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Четырехполосная трасса сможет пропускать более 25 тысяч автомобилей в сутки, что сократит время в пути между Днепром и Киевом.

Автор:
Ольга Опенько

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