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Трасу біля Житомира розширять до чотирьох смуг: як триває реконструкція

дорога
На Північному обході Житомира розпочали новий етап реконструкції дороги

На Північному обході Житомира розпочали влаштування верхнього шару цементобетонного покриття. Роботи тривають у межах реконструкції 22-кілометрової ділянки траси М-06 Київ — Чоп, яку розширять із двох до чотирьох смуг.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Північний обхід Житомира зміниться

Наразі роботи тривають на третій черзі будівництва. Щодня планують влаштовувати близько 300 погонних метрів дорожнього покриття. Паралельно підрядники демонтують старі конструкції та облаштовують нові шари основи дорожнього одягу.

Проєкт передбачає комплексну реконструкцію ділянки дороги. Зокрема, планується оновити дорожнє покриття та штучні споруди, реконструювати лівий проїзд, а також перенести або оновити мережі зв’язку, газо- та електропостачання, осушувальні системи та інші інфраструктурні елементи.

Після завершення робіт 22-кілометрову ділянку М-06 розширять із двох до чотирьох смуг руху. Також проєкт передбачає облаштування шумоізоляції, систем водовідведення, тротуарів та автобусних зупинок.

Північний обхід Житомира є частиною міжнародної траси М-06 Київ — Чоп і нині залишається найвужчою ділянкою цієї магістралі.

Роботи з реконструкції обходу відновили у травні 2026 року після паузи, яка тривала з 2020-го. Після завершення проєкту основний транзитний потік має проходити поза Житомиром, що дозволить зменшити навантаження на міські дороги.

Фото 2 — Трасу біля Житомира розширять до чотирьох смуг: як триває реконструкція
Фото 3 — Трасу біля Житомира розширять до чотирьох смуг: як триває реконструкція
Фото 4 — Трасу біля Житомира розширять до чотирьох смуг: як триває реконструкція
Фото 5 — Трасу біля Житомира розширять до чотирьох смуг: як триває реконструкція
Фото 6 — Трасу біля Житомира розширять до чотирьох смуг: як триває реконструкція
Фото 7 — Трасу біля Житомира розширять до чотирьох смуг: як триває реконструкція
Фото 8 — Трасу біля Житомира розширять до чотирьох смуг: як триває реконструкція

Нагадаємо, на Дніпропетровщині будують майже 30-кілометрову ділянку автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Чотирисмугова траса зможе пропускати понад 25 тисяч автомобілів на добу, що скоротить час у дорозі між Дніпром і Києвом.

Автор:
Ольга Опенько

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