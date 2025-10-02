Золото держится на рекордно высоком уровне на фоне политической неопределенности в США

Цены на золото несколько выросли, оставаясь вблизи рекордного уровня, достигнутого накануне. Поддержку рынку оказывают ожидания дальнейшего снижения процентных ставок в США в этом году и неопределенная политическая ситуация, в частности, прекращение работы правительства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на золото?

Спотовая цена на золото выросла на 0,2% и составила 3871,99 доллара за унцию, оставаясь несколько ниже рекордного значения среды в 3895,09 доллара. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре остались стабильными на уровне 3896,70 доллара.

Аналитики отмечают, что рост цен связан со слабыми данными ADP по поводу занятости накануне отчета о рынке труда, что усилило ожидание снижения ставок Федеральной резервной системой США и ослабления доллара. Дополнительную поддержку рынку золота оказала частичная остановка работы правительства США.

По словам старшего аналитика City Index Мэтта Симпсона, крупные спекулянты и управляющие фонды продолжают удерживать долгосрочные позиции на рост золота, но их активность пока не достигает экстремальных уровней.

SPDR Gold Trust, крупнейший в мире биржевой фонд, поддерживаемый золотом, заявил, что его активы выросли на 0,59% со вторника до 1018,89 метрических тонн в среду, что является самым высоким показателем с июля 2022 года.

В других местах спотовая цена на серебро выросла на 0,1% до 47,38 доллара за унцию, платина – на 0,7% до 1567,41 доллара, а палладий – на 2,4% до 1274,68 доллара.

Золото растет на фоне остановки правительства США

Правительство США приостановило значительную часть своей деятельности из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу финансирования, что потенциально ставит под угрозу тысячи федеральных рабочих мест. Это может отсрочить публикацию ключевых экономических показателей, в частности, отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, запланированного на пятницу.

В то же время, президент ФРС Чикаго Остан Гулсби отметил, что начинает больше беспокоиться об инфляции, что заставляет его быть осторожным по поводу снижения процентных ставок. Трейдеры почти уверены, что ключевая ставка ФРС в этом месяце будет снижена на 25 базисных пунктов, согласно инструменту CME FedWatch.

Золото, традиционно рассматриваемое в качестве надежного защитного актива во время политической и финансовой неопределенности, получает поддержку на фоне низких ставок. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что риски роста цен на золото до 4000 долларов за унцию к середине 2026 года и до 4300 долларов к декабрю 2026 усилились из-за активного спекулятивного позиционирования и увеличения спроса со стороны западных ETF.

Напомним, цены на золото достигли нового рекордного максимума и приближаются к своему лучшему месячному результату за последние почти 16 лет. Спрос на металл вырос на фоне опасений по поводу возможного закрытия правительства США и ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой.