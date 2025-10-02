Золото тримається на рекордно високому рівні на тлі політичної невизначеності у США

Ціни на золото дещо підросли, залишаючись поблизу рекордного рівня, досягнутого напередодні. Підтримку ринку надають очікування подальшого зниження процентних ставок у США цього року та невизначена політична ситуація, зокрема припинення роботи уряду.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на золото?

Спотова ціна на золото зросла на 0,2% і склала 3871,99 долара за унцію, залишаючись трохи нижче рекордного значення середи в 3895,09 долара. Ф'ючерси на золото з поставкою у грудні залишилися стабільними на рівні 3896,70 долара.

Аналітики відзначають, що зростання цін пов’язане зі слабкими даними ADP щодо зайнятості напередодні звіту про ринок праці, що посилило очікування зниження ставок Федеральною резервною системою США та ослаблення долара. Додатково підтримку ринку золота надала часткова зупинка роботи уряду США.

За словами старшого аналітика City Index Метта Сімпсона, великі спекулянти та керуючі фонди продовжують утримувати довгострокові позиції на зростання золота, але поки що їхня активність не досягає екстремальних рівнів.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, що підтримується золотом, заявив, що його активи зросли на 0,59% з вівторка до 1018,89 метричних тонн у середу, що є найвищим показником з липня 2022 року.

В інших місцях спотова ціна на срібло зросла на 0,1% до 47,38 долара за унцію, платина – на 0,7% до 1 567,41 долара, а паладій – на 2,4% до 1 274,68 долара.

Золото зростає на тлі зупинки уряду США

Уряд США призупинив значну частину своєї діяльності через розбіжності між Конгресом і Белым домом щодо фінансування, що потенційно ставить під загрозу тисячі федеральних робочих місць. Це може відтермінувати публікацію ключових економічних показників, зокрема звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, запланованого на п’ятницю.

Водночас президент ФРС Чикаго Остан Гулсбі зазначив, що починає більше турбуватися про інфляцію, що змушує його бути обережним щодо зниження процентних ставок. Трейдери майже впевнені, що ключова ставка ФРС цього місяця буде знижена на 25 базисних пунктів, згідно з інструментом CME FedWatch.

Золото, традиційно розглядуване як надійний захисний актив під час політичної та фінансової невизначеності, отримує підтримку на фоні низьких ставок. Аналітики Goldman Sachs зазначають, що ризики зростання цін на золото до 4000 доларів за унцію до середини 2026 року та до 4300 доларів до грудня 2026 року посилилися через активне спекулятивне позиціонування та збільшення попиту з боку західних ETF.

Нагадаємо, ціни на золото досягли нового рекордного максимуму та наближаються до свого найкращого місячного результату за останні майже 16 років. Попит на метал зріс на тлі побоювань щодо можливого закриття уряду США та очікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою.