Золото обвалилось ниже $5000: что произошло на мировых рынках после заявления Трампа

Цены на золото упали ниже 5000 долларов из-за усиления доллара и будущих заявлений Трампа по поводу руководства ФРС. Хотя слитки потеряли в день более 8%, по итогам месяца актив демонстрирует лучший результат с 1982 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Еще в четверг золото установило абсолютный рекорд - $5594,82 за унцию. Однако уже в пятницу спотовая цена упала на 5,7% (до $5087,99), а за сессию цена погружалась до уровня $4957,54 .

Аналитики XS.com характеризуют это как "сильную коррекцию". После взрывного роста крупные игроки начали массово распродавать активы, чтобы зафиксировать прибыль и минимизировать риски.

Фактор Трампа

Давление на драгоценные металлы усилилось из-за укрепления американской валюты. Это стало реакцией рынка на решение президента Дональда Трампа выдвинуть Кевина Орша на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Орш известен своей "воинственной" позицией по поводу монетарной политики, которая обычно способствует росту доллара и делает золото дороже для владельцев других валют.

Лучший месяц за последние 40 лет

Несмотря на пятничный обвал, золото завершает январь по феноменальным показателям. Драгоценный металл готовится продемонстрировать наибольший месячный рост с 1982 года - более 17% .

Это уже шестой месяц подряд, когда золото демонстрирует положительную динамику, оставаясь одним из самых востребованных защитных активов в мире.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал относительно золота, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. В разных регионах Украины есть месторождения золота. Наиболее известное – Мужиевское на Закарпатье.

Оно содержит золото-полиметаллические руды. Также перспективным для разработки специалисты считают месторождение Сауляк в Раховском районе. Однако запуск одного золотодобывающего предприятия нуждается в сотнях миллионов долларов инвестиций с длительным периодом окупаемости.

Напомним, 28 января цена на золото подпрыгнула на 1,4% до 5 262,66 доллара за унцию.