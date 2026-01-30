Золото обвалилося нижче $5000: що сталося на світових ринках після заяви Трампа

Ціни на золото впали нижче 5000 доларів через посилення долара та майбутні заяви Трампа щодо керівництва ФРС. Хоча злитки втратили за день понад 8%, за підсумками місяця актив демонструє найкращий результат з 1982 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ще у четвер золото встановило абсолютний рекорд — $5594,82 за унцію. Проте вже у п'ятницю спотова ціна впала на 5,7% (до $5087,99), а під час сесії ціна занурювалася до рівня $4957,54.

Аналітики XS.com характеризують це як "сильну корекцію". Після вибухового зростання великі гравці почали масово розпродавати активи, щоб зафіксувати прибутки та мінімізувати ризики.

Фактор Трампа

Тиск на дорогоцінні метали посилився через зміцнення американської валюти. Це стало реакцією ринку на рішення президента Дональда Трампа висунути Кевіна Ворша на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС).

Ворш відомий своєю "войовничою" позицією щодо монетарної політики, що зазвичай сприяє зростанню долара та робить золото дорожчим для власників інших валют.

Найкращий місяць за останні 40 років

Попри п’ятничний обвал, золото завершує січень із феноменальними показниками. Дорогоцінний метал готується продемонструвати найбільше місячне зростання з 1982 року — понад 17%.

Це вже шостий місяць поспіль, коли золото демонструє позитивну динаміку, залишаючись одним із найбільш затребуваних захисних активів у світі.

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. У різних регіонах України є родовища золота. Найбільш відоме — Мужієвське на Закарпатті.

Воно містить золото-поліметалічні руди. Також перспективними для розробки фахівці вважають родовище Сауляк у Рахівському районі. Однак запуск одного золотовидобувного підприємства потребує сотень мільйонів доларів інвестицій з тривалим періодом окупності.

Нагадаємо, 28 січня спотова ціна на золото підскочила на 1,4% до 5 262,66 долара за унцію.