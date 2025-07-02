Золото под давлением: рынок ожидает новых сигналов от Федеральной резервной системы США

Цены на золото в среду незначительно снизились на фоне ожидания публикации данных по занятости в США, что может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на золото

Спотовая цена золота в среду снизилась на 0,2% и составила $3333,45 за унцию. Фьючерсы на золото в США также свалились на 0,2% до $3344,10.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что участники рынка в последнее время не изменили ожиданий по поводу возможных дальнейших снижений процентных ставок в США в этом году. Аналитики BMI отмечают, что для преодоления золотой ценой исторического максимума в $3500 за унцию, установленного в апреле, требуется либо масштабная война на Ближнем Востоке (хотя вероятность этого низкая), либо существенное снижение ставок Федеральной резервной системой.

В то же время в Сенате США республиканцы с небольшим преимуществом приняли законопроект, предусматривающий снижение налогов, сокращение социальных программ и увеличение военных расходов, при этом государственный долг вырастет на $3,3 триллиона.

По другим металлам, спотовая цена серебра выросла на 0,2% до $36,12 за унцию, платина прибавила 0,5% и достигла $1356,96, а палладий поднялся на 0,5% до $1105,68.

Напомним, недавно золото упало до двухнедельного минимума на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном.