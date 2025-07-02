Золото під тиском: ринок чекає нових сигналів від Федеральної резервної системи США

Ціни на золото у середу незначно знизилися на фоні очікування публікації даних по зайнятості у США, що можуть вплинути на подальшу політику Федеральної резервної системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на золото

Спотова ціна золота в середу знизилася на 0,2% і склала $3333,45 за унцію. Ф’ючерси на золото в США також упали на 0,2% до $3344,10.

Аналітик UBS Джованні Стауново відзначив, що учасники ринку останнім часом не змінили очікувань щодо можливих подальших зниження процентних ставок у США цього року. Аналітики BMI зазначають, що для подолання золотою ціною історичного максимуму у $3500 за унцію, встановленого у квітні, потрібна або масштабна війна на Близькому Сході (хоча ймовірність цього низька), або суттєве зниження ставок Федеральною резервною системою.

Водночас у Сенаті США республіканці з невеликою перевагою ухвалили законопроєкт, який передбачає зниження податків, скорочення соціальних програм та збільшення військових витрат, при цьому державний борг зросте на $3,3 трильйона.

Щодо інших металів, спотова ціна срібла зросла на 0,2% до $36,12 за унцію, платина додала 0,5% і сягнула $1356,96, а паладій піднявся на 0,5% до $1105,68.

Нагадаємо, нещадавно золото впало до двотижневого мінімуму на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.