Золото выросло в цене и достигло двухнедельного максимума: сколько стоит драгоценный металл

Во вторник, 6 мая, цены на золото выросли до двухнедельного максимума, поскольку опасения относительно тарифных планов президента США Дональда Трампа повысили интерес к этому драгоценному металлу. Спотовые цены на золото выросли на 0,7% до 3357,63 долларов за унцию по сравнению с показателями 22 апреля.

Об этом сообщает агентство R euters.

Сегодня фьючерсы на золото в США выросли на 1,3% до $3366,10.

"Цены на золото резко возрастут в начале этой недели, поскольку инвесторы возвращаются в актив-убежище, чтобы застраховаться от волатильности портфеля на фоне опасений по поводу тарифов со стороны президента США Дональда Трампа", — спрогнозировал стратег рынка IG Йеап Джун Ронг.

В воскресенье Трамп объявил о введении 100% пошлины на фильмы, сделанные за границей, а в понедельник сообщил о намерении ввести новые тарифы на фармацевтические препараты в ближайшие две недели.

"Любые сигналы о динамике внедрения новых пошлин могут оказать дополнительную поддержку золоту, усилив его более широкую тенденцию к росту", — отметил Ронг.

Золотые слитки, не приносящие доход, являются защитой от политических и финансовых потрясений, процветают в условиях низких процентных ставок.

Среди других металлов спотовые цены на серебро выросли на 1,7% до 33,05 долларов за унцию, платина поднялась на 1,5% до 973,20 долларов, а палладий вырос на 1% до 950,66 долларов.

Напомним, цены на золото выросли на фоне ослабления доллара. Инвесторы с нетерпением ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке и внимательно наблюдают за развитием торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.