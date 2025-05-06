Золото зросло у ціні і досягло двотижневого максимуму: скільки коштує дорогоцінний метал

У вівторок, 6 травня, ціни на золото зросли до двотижневого максимуму, оскільки побоювання щодо тарифних планів президента США Дональда Трампа підвищили інтерес до цього дорогоцінного металу. Спотові ціни на золото зросли на 0,7% до 3357,63 доларів за унцію у порівнянні з показниками 22 квітня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сьогодні ф'ючерси на золото у США зросли на 1,3% до $3366,10.

"Ціни на золото різко зростуть на початку цього тижня, оскільки інвестори повертаються до активу-притулку, щоб застрахуватися від волатильності портфеля на тлі побоювань щодо тарифів з боку президента США Дональда Трампа", — спрогнозував стратег ринку IG Йеап Джун Ронг.

У неділю Трамп оголосив про введення 100% мита на фільми, зроблені за кордоном, а у понеділок повідомив про намір запровадити нові тарифи на фармацевтичні препарати протягом найближчих двох тижнів.

"Будь-які сигнали про динаміку впровадження нових мит можуть надати додаткову підтримку золоту, посиливши його ширшу тенденцію до зростання", — зазначив Ронг.

Золоті зливки, які не приносять дохід, є захистом від політичних і фінансових потрясінь, процвітають в умовах низьких процентних ставок.

Серед інших металів спотові ціни на срібло зросли на 1,7% до 33,05 доларів за унцію, платина піднялася на 1,5% до 973,20 доларів, а паладій зріс на 1% до 950,66 доларів.

Нагадаємо, ціни на золото зросли на тлі ослаблення долара. Інвестори з нетерпінням чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо облікової ставки та уважно спостерігають за розвитком торговельних відносин між Вашингтоном і Пекіном.