Золотые времена голубики позади: почему доходы украинских аграриев стремительно упали

Из-за стремительного увеличения плантаций голубики и рекордных урожаев рынок перенасытился, а доходы фермеров существенно упали.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AgroTimes.

По словам руководителя компании USPA Fruit Владимира Гуржия, за последние два десятилетия голубика прошла путь от малоизвестной нишевой ягоды до одного из ключевых экспортных продуктов украинского агросектора.

Впрочем, нынешний избыток предложения создает сильное давление на реализационные цены, в то время как производственная себестоимость выращивания постоянно растет.

Главным маркером перенасыщения сегмента свежей ягоды стало стремительное развитие переработки. Если раньше садоводы легко реализовывали на свежем рынке урожай любого качества, то сейчас мягкая и перезрелая ягода массово отправляется на заморозку.

Дополнительным барьером для роста прибыли остается структура экспорта. Значительная часть украинской голубики поставляется в Европу как сырье (балком) — навалом в большой таре.

В дальнейшем иностранные компании фасуют ягоду и продают под собственными брендами. Это лишает отечественных аграриев значительную часть добавленной стоимости.

Напомним, с середины июля в Украине начали стремительно снижаться цены на голубику. Ягода подешевела в среднем на 17% из-за массового поступления нового урожая на рынок и увеличения предложения.