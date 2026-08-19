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Золоті часи лохини позаду: чому прибутки українських аграріїв стрімко впали

лохина
Вирощування лохини в Україні втрачає колишню прибутковість / Depositphotos

Через стрімке збільшення плантацій лохини та рекордні врожаї ринок перенасичився, а прибутки фермерів суттєво впали.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AgroTimes.

За словами керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія, за останні два десятиліття лохина пройшла шлях від маловідомої нішевої ягоди до одного з ключових експортних продуктів українського агросектору.

Втім, нинішній надлишок пропозиції створює сильний тиск на реалізаційні ціни, тоді як виробнича собівартість вирощування невпинно зростає.

Головним маркером перенасичення сегмента свіжої ягоди став стрімкий розвиток переробки. Якщо раніше садівники легко реалізовували на свіжому ринку врожай будь-якої якості, то зараз м’яка та перезріла ягода масово відправляється на заморозку.

Додатковим бар'єром для зростання прибутків залишається структура експорту. Значна частина української лохини постачається до Європи як сировина (балком) — навалом у великій тарі.

Надалі іноземні компанії фасують ягоду та продають її під власними брендами. Це позбавляє вітчизняних аграріїв значної частини доданої вартості.

Нагадаємо, з середини липня в Україні почали стрімко знижуватися ціни на лохину. Ягода подешевшала в середньому на 17% через масове надходження нового врожаю на ринок та збільшення пропозиції.

Автор:
Тетяна Бесараб

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