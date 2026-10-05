12 часов в день, 6 дней в неделю — инвестор рассказал об условиях труда в украинских оборонных компаниях

Сотрудники части украинских оборонно-технологических компаний работают по 12 часов в день шесть или даже семь дней в неделю, рассказал бывший CEO Google и инвестор в украинский defense tech Эрик Шмидт в интервью The Economist , передает Dilo.

Шмидт отметил, что инвестировал в украинские компании и тесно работал с ними, поэтому имел возможность лично видеть организацию производства. По его описанию, часть предприятий сейчас размещается в длинных производственных помещениях, часто под землей, где работники сидят рядом и могут работать по 12 часов в день шесть-семь дней в неделю.

"Рабочая этика чрезвычайна", — подчеркнул Шмидт, сравнив интенсивность работы с китайскими технологическими производствами.

Он также обратил внимание на значительное количество мужчин мобилизационного возраста на таких предприятиях и увязал это с возможностью получить бронирование от мобилизации. В то же время, бронирование в Украине не предоставляется автоматически каждому работнику defense tech-компании и зависит от статуса предприятия и установленных государством критериев.

По мнению Шмидта, именно скорость работы и короткие циклы разработки — одна из причин высокой эффективности украинских военных технологий. Он ожидает, что часть этих разработок Украина сможет лицензировать европейские страны для локального производства.

Напомним, в Украине около 1,4 млн человек имеют бронирование от мобилизации.