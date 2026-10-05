UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,99

+0,15

EUR

50,53

--0,16

Наличный курс:

USD

45,00

44,87

EUR

51,00

50,67

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Оборонная промышленность
Дата публикации

12 часов в день, 6 дней в неделю — инвестор рассказал об условиях труда в украинских оборонных компаниях

Работники части украинских оборонно-технологических компаний работают по 12 часов в день шесть или даже семь дней в неделю
Часть предприятий сейчас находится в длинных производственных помещениях. Фото: Укроборонпром

Сотрудники части украинских оборонно-технологических компаний работают по 12 часов в день шесть или даже семь дней в неделю, рассказал бывший CEO Google и инвестор в украинский defense tech Эрик Шмидт в интервью The Economist, передает Dilo.

Шмидт отметил, что инвестировал в украинские компании и тесно работал с ними, поэтому имел возможность лично видеть организацию производства. По его описанию, часть предприятий сейчас размещается в длинных производственных помещениях, часто под землей, где работники сидят рядом и могут работать по 12 часов в день шесть-семь дней в неделю.

"Рабочая этика чрезвычайна", — подчеркнул Шмидт, сравнив интенсивность работы с китайскими технологическими производствами.

Он также обратил внимание на значительное количество мужчин мобилизационного возраста на таких предприятиях и увязал это с возможностью получить бронирование от мобилизации. В то же время, бронирование в Украине не предоставляется автоматически каждому работнику defense tech-компании и зависит от статуса предприятия и установленных государством критериев.

По мнению Шмидта, именно скорость работы и короткие циклы разработки  одна из причин высокой эффективности украинских военных технологий. Он ожидает, что часть этих разработок Украина сможет лицензировать европейские страны для локального производства.

Напомним, в Украине около 1,4 млн человек имеют бронирование от мобилизации.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности