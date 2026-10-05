RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,99

+0,15

EUR

50,53

--0,16

Готівковий курс:

USD

45,00

44,87

EUR

51,00

50,67

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Оборонна індустрія
Дата публікації

12 годин на день, 6 днів на тиждень — інвестор розповів про умови праці в українських оборонних компаніях

Працівники частини українських оборонно-технологічних компаній працюють по 12 годин на день шість або навіть сім днів на тиждень
Частина підприємств зараз розміщується у довгих виробничих приміщеннях. Фото: Укроборонпром

Працівники частини українських оборонно-технологічних компаній працюють по 12 годин на день шість або навіть сім днів на тиждень, розповів колишній CEO Google та інвестор в український defense tech Ерік Шмідт в інтерв'ю The Economist, передає Dilo.

Шмідт зазначив, що інвестував в українські компанії та тісно працював із ними, тому мав змогу особисто бачити організацію виробництва. За його описом, частина підприємств зараз розміщується у довгих виробничих приміщеннях, часто під землею, де працівники сидять поруч і можуть працювати по 12 годин на день шість-сім днів на тиждень.

"Робоча етика надзвичайна", — наголосив Шмідт, порівнявши інтенсивність роботи з китайськими технологічними виробництвами.

Він також звернув увагу на значну кількість чоловіків мобілізаційного віку на таких підприємствах і пов'язав це з можливістю отримати бронювання від мобілізації. Водночас бронювання в Україні не надається автоматично кожному працівнику defense tech-компанії та залежить від статусу підприємства й установлених державою критеріїв.

На думку Шмідта, саме швидкість роботи та короткі цикли розробки є однією з причин високої ефективності українських військових технологій. Він очікує, що частину цих розробок Україна зможе ліцензувати європейським країнам для локального виробництва.

Нагадаємо, в Україні близько 1,4 млн людей мають бронювання від мобілізації.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності