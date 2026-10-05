12 годин на день, 6 днів на тиждень — інвестор розповів про умови праці в українських оборонних компаніях

Працівники частини українських оборонно-технологічних компаній працюють по 12 годин на день шість або навіть сім днів на тиждень, розповів колишній CEO Google та інвестор в український defense tech Ерік Шмідт в інтерв'ю The Economist , передає Dilo.

Шмідт зазначив, що інвестував в українські компанії та тісно працював із ними, тому мав змогу особисто бачити організацію виробництва. За його описом, частина підприємств зараз розміщується у довгих виробничих приміщеннях, часто під землею, де працівники сидять поруч і можуть працювати по 12 годин на день шість-сім днів на тиждень.

"Робоча етика надзвичайна", — наголосив Шмідт, порівнявши інтенсивність роботи з китайськими технологічними виробництвами.

Він також звернув увагу на значну кількість чоловіків мобілізаційного віку на таких підприємствах і пов'язав це з можливістю отримати бронювання від мобілізації. Водночас бронювання в Україні не надається автоматично кожному працівнику defense tech-компанії та залежить від статусу підприємства й установлених державою критеріїв.

На думку Шмідта, саме швидкість роботи та короткі цикли розробки є однією з причин високої ефективності українських військових технологій. Він очікує, що частину цих розробок Україна зможе ліцензувати європейським країнам для локального виробництва.

Нагадаємо, в Україні близько 1,4 млн людей мають бронювання від мобілізації.