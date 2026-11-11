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Оборонная промышленность
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Каждые 100 сбитых баллистических ракет могут стоить Украине еще $1 млрд

Каждые дополнительные 100 успешных перехватов российских баллистических ракет могут увеличивать потребность в финансировании украинского ПВО примерно на $1 млр.
Отдельной проблемой остаются сроки снабжения ракет для ПВО. Фото из открытых источников

Каждые дополнительные 100 успешных перехватов российских баллистических ракет могут увеличивать потребность в финансировании украинского ПВО примерно на $1 млрд. Речь идет только о стоимости израсходованных зенитных боеприпасов без учета работы комплексов и сопутствующей инфраструктуры.

Об этом говорится в статье Dilo "Реактивные "Шахеды" меняют цену защиты: сколько стоит один успешный перехват".

Расчет основан на стоимости американских ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot. Контракт армии США на 1970 год таких ракет и сопутствующее оборудование стоимостью $9,8 млрд дает ориентир около $5 млн в пересчете на один боеприпас.

Если для одного успешного перехвата в среднем тратят две ракеты, уничтожение 100 баллистических целей потребует 200 перехватчиков примерно на $1 млрд.

Это условный сценарий, а не подтвержденная фактическая стоимость каждого ущерба. Реальные издержки зависят от количества использованных ракет, эффективности перехватов и условий конкретной атаки.

Отдельной проблемой остаются сроки снабжения. В конце октября США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3, однако поставки по этому соглашению могут начаться только в четвертом квартале 2030 года.

Поэтому для обеспечения противобаллистической обороны в 2027 году критическое значение будут иметь поставки из существующих запасов международных партнеров.

Напомним, сможет ли украинско-европейская система Freyja стать более дешевым дополнением к Patriot.

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