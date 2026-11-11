Кожні 100 збитих балістичних ракет можуть коштувати Україні ще $1 млрд

Кожні додаткові 100 успішних перехоплень російських балістичних ракет можуть збільшувати потребу у фінансуванні української ППО приблизно на $1 млрд. Йдеться лише про вартість витрачених зенітних боєприпасів без урахування роботи комплексів та супутньої інфраструктури.

Про це йдеться у статті Dilo "Реактивні "Шахеди" змінюють ціну захисту: скільки коштує одне успішне перехоплення".

Розрахунок базується на вартості американських ракет PAC-3 MSE для комплексів Patriot. Контракт армії США на 1970 таких ракет і супутнє обладнання вартістю $9,8 млрд дає орієнтир близько $5 млн у перерахунку на один боєприпас.

Якщо для одного успішного перехоплення в середньому витрачають дві ракети, знищення 100 балістичних цілей потребуватиме 200 перехоплювачів приблизно на $1 млрд.

Це умовний сценарій, а не підтверджена фактична вартість кожного збиття. Реальні витрати залежать від кількості використаних ракет, ефективності перехоплень та умов конкретної атаки.

Окремою проблемою залишаються строки постачання. Наприкінці жовтня США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3, проте поставки за цією угодою можуть розпочатися лише у четвертому кварталі 2030 року.

Тому для забезпечення протибалістичної оборони у 2027 році критичне значення матимуть поставки з наявних запасів міжнародних партнерів.

Нагадаємо, чи зможе українсько-європейська система Freyja стати дешевшим доповненням до Patriot.