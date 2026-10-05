Один из крупных инвесторов в украинский defense tech: Россия догоняет Украину в военных технологиях

Россия начала догонять Украину по темпам развития военных технологий и при этом имеет гораздо больше ресурсов для их масштабирования, считает бывший CEO Google и один из крупных иностранных инвесторов в украинском defense tech Эрик Шмидт. Об этом, как пишет Dilo, он рассказал в интервью The Economist .

В предыдущие годы Украину считали технологическим новатором, по словам Шмидта, в то время как Россия была большой, но медленной системой. Однако сейчас ситуация меняется.

"Россия сейчас движется по траектории инноваций, темп улучшения которой похож на украинский, но имеет гораздо больше ресурсов", — отметил он.

Среди главных технологических вызовов Шмидт назвал российские баллистические ракеты, реактивные "шахеды", планирующие авиабомбы и будущую спутниковую группировку "Рассвет".

Каждый из этих вызовов отдельно Украина могла бы преодолеть, однако их одновременное масштабирование будет чрезвычайно сложно без западной помощи, считает Шмидт. По его словам, Украине, прежде всего, нужны деньги и помощь с масштабированием технологий.

Шмидт хорошо знаком с украинским оборонным сектором. Он стал одним из первых крупных иностранных инвесторов в отечественном defence tech. Шмидт и другие партнеры вложили более $10 млн в фонд D3 — Dare to Defend Democracy, инвестирующий в украинские оборонные стартапы.

Напомним, в 2026 году Украина может произвести дальнобойные системы примерно на $35 млрд.