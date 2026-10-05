Один із великих інвесторів в український defense tech: Росія наздоганяє Україну у військових технологіях

Росія почала наздоганяти Україну за темпами розвитку військових технологій і при цьому має значно більше ресурсів для їх масштабування, вважає колишній CEO Google та один із великих іноземних інвесторів в український defense tech Ерік Шмідт. Про це, як пише Dilo, він розповів в інтерв'ю The Economist .

Протягом попередніх років Україну вважали технологічним новатором, за словами Шмідта, тоді як Росія була великою, але повільною системою. Однак зараз ситуація змінюється.

"Росія зараз рухається траєкторією інновацій, темп покращення якої схожий на український, але має значно більше ресурсів", — зазначив він.

Серед головних технологічних викликів Шмідт назвав російські балістичні ракети, реактивні "шахеди", плануючі авіабомби та майбутнє супутникове угруповання "Рассвет".

Кожен із цих викликів окремо Україна могла б подолати, однак їхнє одночасне масштабування буде надзвичайно складним без західної допомоги, вважає Шмідт. За його словами, Україні насамперед потрібні гроші та допомога з масштабуванням технологій.

Шмідт добре знайомий з українським оборонним сектором. Він став одним із перших великих іноземних інвесторів у вітчизняний defence tech. Шмідт та інші партнери вклали понад $10 млн у фонд D3 — Dare to Defend Democracy, який інвестує в українські оборонні стартапи.

Нагадаємо, у 2026 році Україна може виготовити далекобійних систем приблизно на $35 млрд.