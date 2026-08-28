Оператора частной ПВО готовят около трех недель

Обучить оператора дрона для частной группы ПВО с нуля можно примерно через три недели. Подготовкой таких специалистов, в частности, занимается компания Gvardiia, формирующая мобильные группы для защиты объектов от российских беспилотников.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Частная ПВО от 20 млн грн: кто защищает украинский бизнес от обстрелов и что будет с рынком после войны".

В то же время, подготовленный пилот является лишь одним элементом системы. Для эффективной работы частной группе необходимы средства обнаружения целей, защищенная связь, программное обеспечение, перехватчики и интеграция с государственной системой ПВО.

Частные операторы остаются гражданскими работниками. Предприятие самостоятельно оплачивает их зарплаты, обучение, закупку и обслуживание оборудования.

При этом применять дрон-перехватчик, РЭБ или другое средство группа может только после соответствующей команды военных. Район ее работы и состав оборудования также согласны с Воздушными силами.

Именно кадровая подготовка, вместе с высокой стоимостью оборудования и сложностью интеграции, остается одним из барьеров для масштабирования частной ПВО. Хотя специальный статус уже получила 51 компания, по состоянию на середину июля 2026 боевое дежурство несли группы только четырех предприятий.

Напомним, как в Украине работают дроны-перехватчики и почему их эффективность зависит не только от самого аппарата, но и подготовки экипажей и всей системы ПВО.