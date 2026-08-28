Оператора приватної ППО готують близько трьох тижнів

Навчити оператора дрона для приватної групи ППО з нуля можна приблизно за три тижні. Підготовкою таких фахівців, зокрема, займається компанія Gvardiia, яка формує мобільні групи для захисту об'єктів від російських безпілотників.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Приватна ППО від 20 млн грн: хто захищає український бізнес від обстрілів і що буде з ринком після війни".

Водночас підготовлений пілот є лише одним елементом системи. Для результативної роботи приватній групі потрібні засоби виявлення цілей, захищений зв'язок, програмне забезпечення, перехоплювачі та інтеграція з державною системою ППО.

Приватні оператори залишаються цивільними працівниками. Підприємство самостійно оплачує їхні зарплати, навчання, закупівлю та обслуговування обладнання.

При цьому застосовувати дрон-перехоплювач, РЕБ або інший засіб група може лише після відповідної команди військових. Район її роботи та склад обладнання також погоджуються з Повітряними силами.

Саме кадрова підготовка разом із високою вартістю обладнання та складністю інтеграції залишається одним із бар'єрів для масштабування приватної ППО. Хоча спеціальний статус уже отримала 51 компанія, станом на середину липня 2026 року бойове чергування несли групи лише чотирьох підприємств.

Нагадаємо, як в Україні працюють дрони-перехоплювачі та чому їхня ефективність залежить не лише від самого апарата, а й від підготовки екіпажів та всієї системи ППО.